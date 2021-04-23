Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM «Зенит» из Санкт-Петербурга намерен в летнее трансферное окно усилиться 26-летним французским нападающим «Монпелье» Гаэтаном Лаборде, которого transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

В текущем сезоне Лаборде принял участие в 33 матчах французской Лиги 1, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Контракт француза с «Монпелье» рассчитан до лета 2023 года.

Летом 2018 года Лаборде перешел в «Монпелье» из «Бордо» за 2,7 миллиона евро.