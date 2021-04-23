Ереван, 23 апреля, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В Ереване проходит факельное шествие в память отмечаемой 24 апреля годовщины геноцида армян в Османской империи, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Ashnag Мемориал геноцида армян. Дейр-эз-Зор

Участники шествия сожгли государственные флаги Турции и Азербайджана.

Заявлено, что они намерены на всю ночь остаться у мемориала жертвам геноцида «Цицернакаберд».

Напомним, в 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн человек.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией.

Турция отвергает все обвинения в геноциде армян.