Пекин, , 20:08 — REGNUM Генеральный директор и главный редактор Синьхуа Хэ Пин провел в штаб-квартире агентства в Пекине встречу с послом Пакистана в КНР Моин уль Хаком, который высоко оценил уровень новостного вещания Синьхуа из Пакистана. Об этом агентство сообщает 23 апреля, подчеркивая, что первое бюро было открыто в Пакистане еще в 1950-х годах, а в 2019 году на Синьхуа была запущена специальная пакистанская линия.

В ходе беседы обсуждалось расширение возможностей информационного взаимодействия сторон в связи с исполняющимся в текущем году 70-летием дипломатических отношений между КНР и Пакистаном. Частью этих планов является наращивание Синьхуа взаимодействия с различными пакистанскими СМИ. Также Хэ Пин преподнес своему гостю доклад об итогах и значении борьбы с бедностью в Китае, подготовленный аналитическим центром Синьхуа.