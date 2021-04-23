Пекин, , 20:06 — REGNUM В Китае готовится к запуску основной модуль космической станции «Тяньхэ», который будет выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-5B Y2» с космодорома Вэжньчан в островной южно-китайской провинции Хайнань. Об этом 23 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что в настоящее время планируются и проводятся различные предстартовые функциональные испытания и проверки аппаратуры и оборудования.

Как сообщает Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), все процессы протекают в штатном режиме, согласно графика; космический аппарат и носитель находятся на космодроме.