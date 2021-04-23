Каир, , 20:04 — REGNUM КНР и Египет подписали соглашение о производстве китайской вакцины от коронавируса на территории этой североафриканской страны. Об этом 23 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что подписи под документом поставили руководители китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech и Холдинговой компании по производству биопрепаратов и вакцин (VFCSERA) из Египта.

На церемонии подписания присутствовали премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, министр здравоохранения Хала Заид и посол КНР Ляо Лицян. После этого они провели переговоры, в ходе которых дали высокую оценку двустороннему взаимодействию в противоэпидемиологической сфере. При этом М. Мадбули высказался за скорейшее начало производства китайской вакцины в Египте, которое сыграет позитивную роль в нормализации обстановки на Среднем Востоке и в Африке.