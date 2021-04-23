Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал решение УЕФА перенести из Дублина в Петербурге еще три матча предстоящего чемпионата Европы по футболу. Он подтвердил готовность Северной столицы принять дополнительные игры Евро-2020 и справиться с увеличенной нагрузкой на стадион и другую инфраструктуру.

Стадион «Газпром арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы приветствуем решение провести в Петербурге матчи с участием сборных Швеции, Польши и Словакии. Понимая всю сложность эпидемической обстановки в странах Европы, наш город готов принять и национальные команды этих стран, и их болельщиков», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, инфраструктура для тренировок и базы для проживания футбольных команд в Петербурге сохранены после чемпионата мира 2018 года. «Оставшегося времени хватит, чтобы привести их в полный порядок», — сказал Беглов.

По решению УЕФА, Петербург примет дополнительно еще три матча: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша. Таким образом, в городе состоится шесть игр группового турнира и один четвертьфинал.

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