Новочеркасск, Ростовская область, , 20:04 — REGNUM В Ростовской области скончался единственный выживший в смертельном ДТП подросток, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 23 апреля.

За жизнь единственного выжившего мальчика врачи боролись пять дней. Он был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами.

Несовершеннолетний находился на пассажирском сидении в момент столкновения Hyundai Solaris с деревом в переулке Машиностроительный в Новочеркасске ранним утром 18 апреля. В машине были ещё пятеро подростков. Они скончались.

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