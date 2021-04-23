Новочеркасск, Ростовская область, 23 апреля 2021, 20:04 — REGNUM В Ростовской области скончался единственный выживший в смертельном ДТП подросток, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 23 апреля.
За жизнь единственного выжившего мальчика врачи боролись пять дней. Он был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами.
Несовершеннолетний находился на пассажирском сидении в момент столкновения Hyundai Solaris с деревом в переулке Машиностроительный в Новочеркасске ранним утром 18 апреля. В машине были ещё пятеро подростков. Они скончались.
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