Кишинёв, , 20:01 — REGNUM Парламент Молдавии пытается узурпировать власть в республике, сообщила 23 апреля журналистам президент сраны Майя Санду.

Санду «Попросила генеральную прокуратуру расследовать действия парламента через аспект попытки узурпации государственной власти».

Глава республики добавила, что обратилась по поводу действий парламентариев в Службу информации и безопасности. Она пояснила, что пытается предотвратить «возможную дестабилизацию в стране».

Она добавила, что произошедшее в парламенте Молдавии, а именно — отмена депутатами более раннего (16 августа 2019 г.) постановления о назначении Домники Маноле председателем Конституционного суда — «серьёзное событие», поскольку «парламент не имеет права отзывать судей Конституционного суда».

Санду «Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на КС».

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