Саратов, , 19:59 — REGNUM В Саратовской области режим самоизоляции для жителей региона в возрасте старше 65 лет продлен до мая. Соответствующее постановление правительства региона опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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«Режим самоизоляции для работающих пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями продлен по 30 апреля», — говорится в документе.

При этом работодателям рекомендуется сохранить возможность удаленной работы для таких граждан, а также ввести посменную работу. Сотрудники должны пребывать на рабочем месте в защитной маске.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 23 апреля в регионе выявили 135 новых носителей коронавируса. Всего с начала пандемии в области подтвердили 58 077 случаев заражения SARS-CoV-2. 910 человек скончались от последствий заражения, трое — за последние сутки.

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