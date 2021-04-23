Сургут, Югра, , 19:59 — REGNUM В Югре в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части Сургутского музыкально-драматического театра возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей в качестве части взятки в ранее оговоренной сумме 450 тысяч рублей за составление актов о приёмке работ по ремонту объектов. На самом деле работы не были выполнены, а взятка давалась в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объёма работ.

На данный момент решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.