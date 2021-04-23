Челябинск, , 19:58 — REGNUM В Челябинске на участке федеральной трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан ограничат движение транспорта. Оно будет действовать с 26 апреля по 20 сентября, сообщает Управление дорог «Южный Урал».

На отрезке со 134-го по 143-й километр, возле Троицка, введут реверсивное движение. Причиной для этого стали ремонтные работы.

Водителей просят планировать маршрут движения заранее и использовать приложения, которые информируют о ситуации на дороге в онлайн-режиме.