Москва, , 19:58 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России стабильна и позволяет говорить о выходе на плато по заболеваемости. Об этом заявила 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для руководителей зарубежных дипмиссий в Москве.

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«Сегодня в России достаточно стабильная ситуация. Подъём, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошлого года, завершился в январе значительным снижением», — сказала она.

В течение марта, по словам Поповой, наблюдалось еженедельное снижение заболеваемости приблизительно на 10−13%.

«Сегодня этот процент меньше и практически мы вышли на определённое плато в целом по стране», — отметила глава Роспотребнадзора.

В последние недели количество выявляемых инфицированных в России составляет 41,6 случай на 100 тысяч населения, добавила Попова, отметив, что «это достаточно невысокий показатель».

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала пандемии в России выявлен уже 4 744 961 носитель коронавирусной инфекции, скончался 107 501 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны 4 371 214 человек.