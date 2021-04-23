Киев, , 19:57 — REGNUM Прямая выгода Украины от выполнения положений газового транзитного контракта с Россией в 2020 году составила $0,5 млрд, подсчитали в украинском нацбанке.

Такие цифры содержатся в отчете регулятора, который был опубликован сегодня, 23 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе отмечается, что подготовительная работа для заключения нового транзитного контракта содействовала решению ряда проблем энергетического сектора, которые накопились в предыдущие годы.

«Прежде всего это касалось либерализации газового рынка Украины и возможности предоставления украинской ГТС новых услуг. Это вместе с выполнением отдельных положений контракта обеспечило прямые выгоды Украины в размере около 0,5 млрд долларов за 2020 год», — говорится в отчете.

В анализе нацбанка говорится, что дальнейшие перспективы украинской ГТС туманны и будут зависеть от её оптимизации в соответствии с требованиями рынка, поисков дополнительных источников загрузки и наращивания собственной добычи газа.

ИА REGNUM отмечает, что ещё 10 лет назад, в 2011 году, «Нафтогаз» обеспечивал транзит более 100 млрд кубометров российского газа и в целом за транзит газа в том году Украина получила $3,2 млрд.