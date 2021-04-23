Москва, , 19:51 — REGNUM 24 апреля с 17:00 до 22:00 Библиотека №180 имени Николая Федорова устраивает творческую программу, приуроченную к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

Леонид Тишков. Фотография из цикла «Частная луна»

Юрию Гагарину приписывают известную идиому: «Из ресторанов в космос не летают». Федоровка, библиотека первого Гагарина (настоящая фамилия философа и библиотекаря Н. Ф. Федорова — Гагарин) со всей ответственностью заменяет ее на утвердительное: «Из библиотеки в космос».

Программа откроется в 17:00 встречей из мемориального цикла Федоровской библиотеки «Всякий человек носит в себе музей». Ее главной героиней станет гражданка Вселенной, радиоинженер Кира Белостоцкая, участница первых советских космических запусков. Через ее руки прошли антенны кораблей «Восток» и «Восход», она разрабатывала системы связи для межпланетных станций «Марс-96», «Фобос-1» и «Фобос-2», была одним из создателей первого искусственного спутника Индии. О старте Юрия Гагарина и выходе в открытый космос Алексея Леонова, о полетах Белки, Стрелки и манекена Ивана Ивановича, о своем личном, товарищеском общении с генеральным конструктором Кира Константиновна пишет в романе-мемуаре «Как же мне повезло! Моя жизнь в ОКБ: люди, события» (2020). В библиотеке Николая Федорова 24 апреля состоится его первая презентация.

Параллельно этому в 17:30 в Федоровке начнется концерт-сторителлинг для детей и взрослых «Космическая сказка». Его проведут сказочник Вадим Хохряков и композитор, перкуссионист Петр Юдкин. Тексты Вадима живут по принципу «Всё, что хочешь, может случиться». Его персонажи, их связи, взаимоотношения и положения, словечки и диалоги настолько неожиданны, что кажутся почти случайными, в смысле — всевозможными, свободными от любого долженствования быть так, а не иначе. Неудивительно, что многие сказки Вадима рождаются в порядке коллективной импровизации. Происходит это так: слушатели по просьбе Хохрякова придумывают, о ком они хотели бы услышать историю, а он тут же начинает ответный рассказ при живейшем участии всех окружающих вещей, включая собственный антикварный баян и барабанно-шумовую установку Петра Юдкина.

Центральным событием акции станет назначенное на 19:30 открытие выставки работ современных художников, работающих с космической повесткой. В Федоровке будут выставлены самонапряженные конструкции, а также фото‑ и видеодокументации изобретений легенды русского кинетизма Вячеслава Колейчука (1941−2018). Леонид Тишков передал для экспозиции свой фотопроект «Личная Луна», а также инсталляцию и несколько графических циклов на тему памяти как той силы, на которой только и можно отправиться в дальний космос. Героями выставки будут также художники-космисты из города Боровска Владимир Гурьев (1946−1993), Вячеслав Черников и Владимир Кобзарь. Боровск, неофициальная столица русского космизма, превращается в их авторских фантазиях в «ноосферный заповедник». Среди других участников: архитекторы и художники, авторы международного выставочного проекта «Космос — обратная перспектива» Глеб Соболев и Марина Соколова, а также концепт-художница Линор Линза (Санкт-Петербург). Выставка проработает в библиотеке до конца июня.

Библиотека № 180 имени Н.Ф. Федорова

www.facebook.com/biblioteka180

www.facebook.com/muzejfedorova/

vk.com/muzejfedorova

www.youtube.com/c/nffedorov