Саранск, , 19:49 — REGNUM В Мордовии в течение последней недели фиксируется небольшое снижение по заболеваемости коронавирусом. Но, поскольку снижение незначительное, контроль над соблюдением санитарно-эпидемических требований будет продолжен, заявил на заседании оперативного штаба врио главы республики Артем Здунов.

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«Тенденции резкого улучшения ситуации мы не видим», — подчеркнул руководитель республики. Ситуация может измениться в любое время. В частности, особые опасения вызывают предстоящие майские праздники, когда в Мордовию будут приезжать люди из других регионов.

Для предотвращения возможного ухудшения эпидобстановки принято решение о практически непрерывной вакцинации населения в период майских праздников. Прививочные пункты не будут работать лишь 2 и 9 мая.

В то же время, вызывают опасения случаи отказов от прививки. Прежде всего это касается граждан, которые работают вахтовым методом в Москве и других регионах.

«Для нас это, действительно, угроза — она нас может пошатнуть, потому что не во всех регионах сейчас эпидемиологическая обстановка благоприятная. А мы пока держим позиции» — заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в республику уже поступило 109 тыс. доз препарата. Регион располагает всеми возможностями, чтобы увеличить темпы вакцинации населения до 4 тыс. человек ежедневно. В ближайшие десять дней поступит еще одна партия вакцины от коронавируса в объеме 14 тыс. доз.

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