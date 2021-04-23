Женева, Швейцария, , 19:47 — REGNUM В мире второй день подряд фиксируется рекордный уровень заболеваемости COVID-19, следует из опубликованных 23 апреля данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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За последние сутки в организацию поступили сведения о 894 043 случаях заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 144 358 956 человек.

Сообщается также, что за день в мире скончался ещё по меньшей мере 14 151 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 066 113.

Накануне ВОЗ сообщала о 886 385 выявленных случаях заболевания, что стало максимальным показателем за весь период с начала пандемии.