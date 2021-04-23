Челябинск, , 19:45 — REGNUM В Челябинской области сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, которые похищали деньги граждан под предлогом бронирования мест для отдыха в пансионатах, продажи топливных карт, автошин и автозапчастей. Об этом сообщает региональное УМВД.

Следователи считают, что преступное сообщество основал местный житель 1990 года рождения. Всего в него входили более 15 человек возрастом от 20 до 32 лет, живущих Курганской, Московской и Челябинской областях. Всего следователи подозревают их в совершении 24 преступных эпизодов. А размер ущерба гражданам превысил миллион рублей.

Сейчас задержанным грозит до 20 лет заключения. Организатор отправлен и ещё два фигуранта водворены в СИЗО.