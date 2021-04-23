Москва, , 19:43 — REGNUM В рамках ХХII Апрельской международной научной конференции в Москве прошла встреча дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера — «Цифровая трансформация — государство, города, компании».

В дискуссии приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, ректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов, мэр Москвы Сергей Собянин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Цифровизация приводит к тому, что радикально меняются бизнес-модели, устраняется огромное количество неэффективности, вместе с неэффективностями устраняются посредники в достаточно простых операциях, цены на услуги постепенно сокращаются, становятся значительно более дешёвыми и быстрыми, — отметил Герман Греф. — Это приводит к радикальному изменению всего ландшафта. Сейчас идёт речь о внедрении комплексных платформ, внутрь которых зашиты все инструменты — инструменты хранения и обработки данных. Большой набор моделей искусственного интеллекта, которые позволяют быстро командитизировать сервисы, которые делались ранее вручную. Платформа позволяет собирать всю активность предприятия в одном месте и извлекать из этого пользу».

Как заявил Сергей Собянин, «цифровизация основывается на реальном фундаменте, на фундаменте управленческих решений. И если на негодную управленческую модель наложить цифровизацию, то модель станет вдвойне негодной и сбой вам гарантирован. Поэтому, когда мы видим разные модели оказания услуг, мы должны понимать, что везде разные управленческие решения и разная логика процессов, поэтому синхронизировать всё невозможно. Мы в своё время выбрали модель: все должны двигаться вперёд, и лучшие практики начинают внедряться в других регионах. Мы должны развиваться в синергии, а не конкурировать».

«Цифра, умение работать с большими данными даёт большие преимущества государству, — уверен Ярослав Кузьминов. — Мне кажется, когда мы говорим о том, что цифровая революция даёт государству, она даёт ещё одну важную вещь — иное содержание труда чиновника. Чиновник, который обслуживает процессы, которые ему скучны, чиновник, который обслуживает огромное количество задач, которые заведомо не сможет выполнить, — такой чиновник уходит в небытие. Такой чиновник должен замещаться человеком гораздо более креативным, амбициозным, нацеленным на стратегические задачи и больше себя уважающим. Мне кажется, что это огромный шанс для обновления государства».

«Содержание цифровизации очень схоже с точки зрения государства и бизнеса, — считает Максут Шадаев. — Но у нас чуть-чуть разные KPI. У нас их пять, но думаю, часть из них пересекается с KPI бизнеса. Мы эти KPI жёстко привязали на уровне планирования расходов, то есть деньги выделяются федеральным органом только в разрезе изменения этих качественных показателей. Первый показатель — улучшение качества обслуживания, удовлетворённость наших граждан. Нужно, чтобы реакция была максимально быстрой, сроки оказания услуг сокращались, большая часть переводилась в онлайн и, самое главное, чтобы количество отказов уменьшалось. Потому что мы можем сделать суперфронт — очень удобный, качественный; у нас МФЦ красивые, порталы. Но если гражданин в итоге получил отказ, значит, мы вопрос в итоге не решили. Отдельная метрика, которую мы берём на контроль, — это доля отказов. Вторая история — из бизнеса — снижение издержек. Третья история —дополнительные доходы бюджета. Четвёртый показатель — повышение уровня безопасности и для населения, и для бизнеса. Пятая цель для нас — специфическая — объём отечественных решений, которые используются в системе государственного управления. Государство должно думать о том, чтобы отечественных решений стало больше. И здесь очень важно, чтобы это превращалось не каждый раз в разработку с нуля, а чтобы это было подвержено платформенным принципам».

Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера проводится впервые в рамках Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Дискуссии проходили с 19 по 23 апреля. В рамках мероприятия состоялась серия сессий, где топ-менеджеры Сбера, ведущие эксперты ВШЭ, а также другие представители бизнеса, науки и государства на базе научного знания обсудили актуальные вызовы для экономики и общества и поделились лучшими практиками развития бизнеса и институтов. Спикеры рассмотрели существующие и потенциальные угрозы кибербезопасности, актуальные вопросы ESG-повестки для российских регионов, прорывные инновации, варианты и возможности цифровизации всех сфер жизни, использование больших данных, ИИ-трансформацию компаний и государства, актуальные вызовы и тренды российского высшего образования и здравоохранения. Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) — крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества среди проводимых в России междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимает участие более 1700 человек, включая порядка 200 иностранных экспертов и учёных, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны. Соорганизаторами конференции выступают Сбер и Высшая школа экономики.