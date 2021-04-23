Лондон, , 19:43 — REGNUM Британская разведывательная структура «Центр правительственной связи» (GCHQ) провозгласила Россию главной угрозой для Британии.

Об этом ее руководитель Джереми Флеминг заявил в ходе выступления, текст которого 23 апреля был опубликован на официальном сайте GCHQ.

«Она остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Великобритании», — указано в тексте.

По мнению Флеминга, наибольшую опасность Россия представляет в сфере киберопераций. Кроме того, он обвинил Москву во вмешательстве в выборы «по всему миру».

Кроме России, в список угроз для Британии включен Китай.

Помимо России, по мнению главы GCHQ, серьезную угрозу для Британии представляет Китай.

Напомним, ни Лондон, ни Вашингтон, ни разу не представили ни одного доказательства «вмешательств России» и «кибератак».

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