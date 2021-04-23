Москва, , 19:43 — REGNUM О неспособности ЕС к объективной оценке ситуации на Украине говорит заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное 20 апреля в его личном блоге. Оценку этому демаршу дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 23 апреля заявлении.

Захарова «Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия».

Российский дипломат заявила, что ангажированность позиции Борреля «вызывает разочарование». Она отметила, что невозможно воспринимать как конструктивные упоминания в его заявлении штампов о «российской агрессии» и абсурдные утверждения о «шагах [Киева] в сторону урегулирования» ситуации в Донбассе.

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Захарова добавила, что «потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе» — не что иное как цинизм.

Напомнив о том, что Украина ведёт войну с Донбассом, который не захотел признать нацистскую власть, утвердившуюся в Киеве в результате госпереворота 2014 года, российский дипломат добавила, что «Россия имеет к данному конфликту точно такое же отношение, как Германия и Франция, — мы посредники в урегулировании».

Захарова «Разница между нами заключается лишь в том, что против Парижа и Берлина за невыполнение ими Минских соглашений пока не введены санкции».

Она призвала Борреля заняться тем, чтобы «начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики» и к «добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому «Комплексу мер» и договоренностям на саммитах «нормандского формата» обязательств по урегулированию конфликта».

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