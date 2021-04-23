Нур-Султан, , 19:39 — REGNUM Аким (губернатор) Актюбинской области Казахстана Ондасын Уразалин планомерно уничтожает крупнейший в стране свинокомплекс — ТОО «Парижская коммуна — XXI», коллектив предприятия считает, что чиновник руководствуется в своих действиях религиозными соображениями.

Как сообщил ИА REGNUM представитель пятитысячного коллектива предприятия, расположенного в поселке Бестамак Актюбинской области, аким Уразалин очень симпатизирует проживающим в области «лицам, исповедующим одно из течений ислама — вахабизм».

«Уразалин дает подчиненным указания поддерживать ваххабитов, закрывать глаза на их действия по запугивания жителей, избиения граждан со стороны религиозно настроенных лиц не рассматриваются правоохранительными органами области», отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что ввиду влияния вышеуказанных лиц, свинокомплекс искусственно уничтожается областными властями по прямому указанию акима.

«Недавно аким распорядился вырыть могильник для еще пока живых животных, однако десять тысяч голов, то есть одна четвертая часть свиней, уже погибли из-за того, что властями перекрыта инфраструктура комплекса — канализация, подача воздуха и другое», рассказал представитель коллектива.

По его словам, также, из-за искусственного перекрытия инфраструктуры предприятия, нет возможности для забоя животных, чтобы «таким образом хотя бы заготовить и продать мясо».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, крупнейшее в СНГ животноводческое предприятие, расположенное в Актюбинской области Казахстана, находится под угрозой уничтожения из-за действий местных властей. Около 600 человек — сотрудников предприятия — объявили долгосрочную голодовку.

Коллектив, кроме того, направил жалобу в Совет безопасности Казахстана, антикоррупционный комитет республики, другие ведомства республики.