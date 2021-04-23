Саранск, , 19:36 — REGNUM В Мордовию в ближайшие десять дней поступит еще одна партия вакцины от коронавируса в объеме 14 тыс. доз. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба республики.

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До настоящего момента в республику уже поступило 109 тыс. доз препарата. Регион располагает всеми возможностями, чтобы увеличить темпы вакцинации населения до 4 тыс. человек ежедневно.

С 15 апреля на площадках крупных торговых центров начали работать мобильные прививочные пункты. Выездные бригады медицинских работников проводят коллективную вакцинацию сотрудников предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по состоянию на 23 апреля выявили 31 случай заражения коронавирусом, накануне подтвердили 32 положительных теста на SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мордовии выявили 19 856 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после заражения 17 888 человек. 235 жителей Мордовии скончались от последствий заражения инфекцией.