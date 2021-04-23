Киев, , 19:37 — REGNUM Долг областных газовых компаний перед компанией-оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины достиг 10 млрд грн, что отрицательно сказывается на госбюджете страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.

Свое высказывание чиновник сделал в интервью «Экономической правде» сегодня, 23 апреля.

Макогон обратил внимание, что на конец 2020 года их задолженность была всего 1,23 млрд грн, а за первый квартал 2021 года её нарастили на 8,7 млрд грн. Он заявил, что проблема резко актуализировалась из-за того, что в отношении облгазов нет никакого законодательного требования хоть что-то платить.

«Да, выписывают им штрафы, мы подаем на них в суд, но это все так долго… Этот вопрос был поднят уже на уровне премьер-министра», — отметил глава компании.

Макогон подчеркнул, что из-за долгов облгазов государство недополучает дивиденды от ГТС Украины, а значит страдает госбюджет. Вместе с тем, по его словам, оператор газотранспортной системы Украины — прибыльная компания, а почти 80% дохода поступает от транзита.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, опубликованным в марте, чистая прибыль компании-оператора ГТС Украины в 2020 году составила 28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка. Согласно отчету, в 2020 году компания транспортировала 55,9 млрд кубов российского газа в Европу, что на 38% меньше, чем в 2019 году. Напомним, что по действующему контракту в этом и в следующие три года Россия обязана транзировать через Украину всего 40 млрд кубометров газа.