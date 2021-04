Минск, , 19:33 — REGNUM Под предлогом «обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» правительство Белоруссии запретило импорт товаров и реализацию их на территории постсоветской республики. Перечень товаров был разработан тайно и введён в действие постановлением совмина № 240 от 23 апреля 2021 года.

О новом постановлении стало известно в пятницу вечером. Совминовская пресс-служба сообщила о новом документе государственным СМИ.

«В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME)», — написала в американской социальной сети пресс-секретарша белорусского правительства Александра Исаева.

Она прокомментировала правительственное постановление, отметив: «Так, в случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Белоруссию такие товары будут подлежать обратному вывозу с территории страны. В случае выявления запрещенных в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации».

«Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими товарами, в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию их остатков и оформляют инвентаризационную опись. После этого не позднее пяти рабочих дней с даты составления такой описи представляют два ее экземпляра в налоговую инспекцию по месту постановки на учет и в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара», — сказано в комментарии к выходу постановления.

