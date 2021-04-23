Ярославль, 23 апреля, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Ярославский ЖК «Арена Парк» победил в региональной номинации «Лучший жилой комплекс» градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2021». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт конкурса.

ЖК «Арена Парк». Эскиз

Конкурс жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» учреждён Национальным объединением застройщиков жилья. Всего в Ярославской области за победу боролись десять ЖК, «Арена Парк» занял первое место. Эта награда является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса.

Большинство параметров для оценки жилых комплексов конкурсная комиссия взяла из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России. Оценка каждого ЖК проводилась по группам параметров, в числе которых — транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Если посмотреть на ЖК «Арена Парк» по каждому из этих параметров, можно увидеть его преимущества перед многими новостройками Ярославля. Комплекс расположен неподалеку от УКСК «Арена-2000» в Красноперекопском районе. Подъехать к нему можно и на личном автомобиле, и на общественном транспорте, который в этом районе хорошо развит. В шаговой доступности от ЖК «Арена Парк» располагается много важных для нормальной жизни объектов. Это спорткомплекс «Атлант», больница имени Семашко, парк «Нефтяник», школы, поликлиники, магазины. В самом ЖК первый этаж будет отдан под различные предприятия сферы услуг. Вероятно, что там же расположится продуктовый магазин известной торговой сети. Прилегающая к комплексу территория развивается в соответствии с идеологией комфортного жилья, предусматривающей удобство для жильцов. Будут оборудованы подземная и наземная парковки, выполнен ландшафтный дизайн, оборудованы современные детские и спортивные площадки. На первый же взгляд ЖК «Арена Парк» отличается от стандартных многоэтажек своим остеклением. Увеличенные окна в квартирах, панорамное остекление подъездов и общественных зон, прозрачные входные двери — все это создает ощущение простора, свободы, но в то же время безопасности и комфорта. Ощущение комфорта усиливается низкоуровневыми подъездами, специальными комнатами для хранения колясок и велосипедов, высокоскоростными безопасными лифтами, антивандальной плиткой на полу общественных помещений. В ЖК «Арена Парк» самым современным образом решен вопрос отопления. Комплекс оборудован собственной газовой котельной. Разводка тепла в квартиры сделана горизонтально. Это не только убирает из квартир стояки, которые всегда мешают расстановке мебели и звукоизоляции, но и помогает энергоэффективно управлять отоплением в каждой квартире, в том числе учитывать потребленное тепло. Что, в свою очередь, приведет к экономии оплаты за отопление в три-четыре раза. При этом для разводки используются высококачественные полипропиленовые трубы, которые служат дольше и эффективнее металлических. Лучше будет и качество горячей воды в водопроводе ЖК, поскольку она не будет проходить через многокилометровые трубопроводы, а будет готовиться прямо в доме. Сбережению тепла в доме будут способствовать вентилируемые утепленные фасады. Слой базальтовой ваты, который используется как утеплитель в ЖК «Арена Парк», по своим свойствам равнозначен стене из шести кирпичей. При этом утеплитель не горит, и не выделяет вредных веществ.

Строительство комплекса идет по графику. В сентябре 2021 года ЖК «Арена Парк» должен получить разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. На сегодняшний день продано уже две трети квартир.

Строительство ЖК «Арена Парк»

Застройщиком ЖК «Арена Парк» является ООО «Выбор». Проектная декларация размещена на сайте «наш.дом.рф».