Киев, , 19:24 — REGNUM Личный состав подразделения морской авиации ВМС Вооруженных сил Украины сегодня, 23 апреля, провел тактико-специальную подготовку по поражению водных целей авиационными бомбами.

Подробности учений сообщает пресс-служба командования ВМС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в ходе учений были отработаны тактико-специальные занятия с развертыванием оперативной площадки и практической отработкой бомбометания.

Целью мероприятия было овладение практическими навыками экипажей и расчетов относительно перемещения в определенный район, размещения в полевых условиях, развертывания средств аэродромно-технического обеспечения полетов и отработка мероприятий по поражению водных целей авиационными бомбами.

В пресс-релизе сообщается, что по итогам учений, военные успешно справились с поставленными задачами и получили положительную оценку. Также в документе говорится, что учения проходили на юге страны, но где конкретно — не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Россия объявила о закрытии до октября 2021 части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и суден других стран. В МИД Украины в ответ заявили, что такие действия России якобы нарушают право на свободу судоходства, которую гарантируют международные документы и что Россия «пошла на усиление военной эскалации в море, а не только на суше».