Москва, , 19:23 — REGNUM Два самолета-разведчика ВМС США несколько часов летали вдоль морских границ России на Черном море, сообщают 23 апреля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

В частности, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и самолет дальней радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, взлетевший с авиабазы Суда-Бэй острове Крит, совершили многочасовой полет вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Кроме того, в тот же день патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла, несколько раз прошел вдоль сирийского побережья в районе расположения базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море и российской авиабазы Хмеймим.

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