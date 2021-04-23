Москва, , 19:19 — REGNUM Экс-тренер московского ЦСКА Александр Гришин, тренировавший дубль «красно-синих» в период с 2010 по 2017 годы, не смог объяснить, почему нападающий «армейцев» и молодежной сборной России Федор Чалов перестал регулярно забивать. Также тренер указал, что отказ руководства ЦСКА отпустить Чалова в «Кристал Пэлас», был ошибочным. «В клубе, должно быть, всем интересно, что с ним творится», — приводит слова Гришина издание «Чемпионат».

Александр Гришин тренировал Федора Чалова, когда тот выступал в дубле.

В текущем сезоне Федор Чалов принял участие в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.