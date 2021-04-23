Тюмень, , 19:18 — REGNUM Государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR завершает участие в проекте по управлению Антипинским НПЗ и месторождений дочерней компании завода. А также выходит из капитала совместного со Сбербанком предприятия — «Сокар Энергоресурс», сообщает пресс-служба Сбербанка.

SOCAR не будет участвовать в торгах по реализации имущества обанкротившегося АО «Антипинский НПЗ», так как сделка не входит в контур стратегии развития нефтекомпании.

Напомним, SOCAR стала миноритарным участником совместного со Сбербанком предприятия ООО «Сокар Энергоресурс» в 2019 году.

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