Москва, , 19:15 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-февраль 2021 года составил 3 трлн 116,1 млрд рублей. Такие данные приводит 23 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 1 трлн 624,5 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 89,7%.

Доля прибыльныхорганизаций в России за январь-февраль выросла на 1,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 66,3%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 33,7%.

Согласно данным Росстата, за два месяца 35,2 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 3 трлн 813,6 млрд рублей, что на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 17,9 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 697,5 млрд рублей, что на 39,4% меньше, чем годом ранее.