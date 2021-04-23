Киев, , 19:14 — REGNUM На Украине в Херсонском облсовете местные депутаты подрались из-за флага России.

Как сообщают региональные СМИ, инцидент случился в ходе сессии облсовета сегодня, 23 апреля.

Как отмечается в публикациях, депутат от «Европейской солидарности» Порошенко попытался повесить на коллегу из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» плакат с надписью «Пособник оккупанта» и флагом России. В итоге между этими депутатами возникла потасовка, которую разнимали другие народные избранники. СМИ не сообщают, были ли по итогам инцидента наложены какие-либо дисциплинарные высказывания.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня уполномоченный по защите государственного языка на УкраинеТарас Кремень потребовал, чтобы политические партии лишали мандатов местных депутатов, которые нарушают действующее языковое законодательство. Чиновник раскритиковал заседание сессии городского совета Харькова, состоявшееся 21 апреля, в ходе которого часто использовали русский язык.