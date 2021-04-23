Сыктывкар, , 19:12 — REGNUM Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Алексей Кузнецов предложил сделать охоту на медведя коммерческой, пишет БНК.

«Я знаю, что на медведя огромный спрос. И когда мне говорят, что за добытого медведя необходимо еще и платить 20 тысяч рублей, это звучит странно. Впервые я увидел охоту на медведя в 1997 году. Тогда работал на алмазном месторождении в Архангельской области. В тот момент охота на медведя была коммерческой. Я считаю, что добычу косолапого можно сделать такой. Есть огромный спрос. Но это только мое мнение», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Коми участились случаи выхода медведей в населенные пункты. В 2019 году один из таких случаев закончился трагически — погибла 14-летняя девочка.