Кисловодск, Ставропольский край, , 19:12 — REGNUM На Ставрополье задержан директор санатория «Луч» Владимир Ш. В отношении него и ряда его подчиненных возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств, сообщили 23 апреля в пресс-службе Следственного комитета по краю.

В ходе расследования стало известно, что в 2020 году подозреваемые получили 2 млн рублей от 37 человек, приехавших на лечение в федеральное государственное бюджетное учреждение Центр медицинской реабилитации «Луч», находящееся в ведении Минздрава РФ.

В кассу санатория деньги не были внесены, злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящее время ведется установление всех обстоятельств совершенного преступления. У директора и других подозреваемых были проведены обыски. Следствие намерено просить об аресте руководителя санатория.