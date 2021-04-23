Бишкек, , 19:10 — REGNUM С начала 2021 года киргизские таможенники совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявили 30 фактов наркопреступлений, что. Об этом сообщили в таможенной службе Киргизии.

В ведомстве отмечают, это на треть превышает прошлогодний показатель.

За этот период из незаконного оборота удалось изъять свыше 94 кг наркотиков, в том числе более 48 кг марихуаны и около 46 кг гашиша.

Отметим, что через территорию Киргизии проходит один из ключевых маршрутов транзита наркотиков из Афганистана.