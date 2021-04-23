Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM Российский шахматист Ян Непомнящий (2789 elo) в рамках 11 тура турнира претендентов по шахматам, играя белыми, сыграл вничью со спортсменом из США Фабиано Каруаной (2820 elo). Партия завершилась на 41 ходу. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM. Партия завершилась после хода белых королем на поле H2.

Набрав 7 очков, Ян Непомнящий укрепился на первой позиции в турнирной таблице. Фабиано Каруана, набравший 6 очков, идет на второй строчке.

Победитель турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге (Россия), сразится с Магнусом Карлсеном (2847 elo) за звание чемпиона мира.