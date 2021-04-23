Вашингтон, , 19:09 — REGNUM Вблизи морских границ России на Черном море были зафиксированы два американских разведывательных самолета, сообщают 23 апреля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

По данным этих ресурсов, воздушные шпионы осуществляли многочасовые полеты вдоль берегов Краснодарского края, а также Крыма, где до 24 апреля Россия ввела ограничение на полеты воздушных судов.

В операции были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действий ВМС США EP-3E Aries II.

Уточняется, также в воздушном пространстве Эстонии, вблизи Ленинградской и Псковской областей, был зафиксирован американский разведывательный самолет BBC CIF E-8C Joint STARS, который занимается сбором информации о дислокации противника.