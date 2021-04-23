Бишкек, , 19:06 — REGNUM Киргизские пограничники пресекли попытку нелегального вывоза редких животных в Узбекистан. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности Киргизии сегодня, 23 апреля.

В ведомстве уточнили, что близ границы в местности Жаны-Жер в Баткенской области киргизский пограничный наряд наткнулся на минивэн «Тойота Превия», в котором обнаружил пять молодых оленей благородных пород.

У найденных в машине животных были вырваны рога.

Водителя и пассажира автомобиля задержали. Те признались, что намеревались нелегально переправить редких оленей в соседний Узбекистан.