Киев, , 19:06 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают выдвижение правящей немецкой партией «Христианско-демократический союз» Армина Лашета кандидатом в канцлеры Германии на выборах в 2021 году и последствие этого для отношений Киева и Берлина, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 апреля.

В частности, политолог Александр Фомин отмечает, что Армин Лашет является опытным политиком и сейчас занимает должность премьер-министра самого урбанизированного региона ФРГ — земли Северный Рейн-Вестфалия.

«На выборах Армин Лашет победил за счет двух факторов. Во-первых, договорился с одним из конкурентов — представителем левого крыла ХДС Йенсом Шпаном. Политики обнародовали совместную программу, с помощью такого маневра Лашет привлек на свою сторону представителей левого крыла христианских демократов, которые представляют достаточно серьезную силу… Во-вторых, Лашет умело использовал тот факт, что среди всех кандидатов только он имел опыт работы в исполнительной власти. Кроме того, Лашет руководил самым богатым регионом ФРГ — по такому показателю как ВВП (более 711 миллиардов евро или 20,7% от ВВП всей Германии) Северный Рейн-Вестфалия лидирует среди всех немецких земель», — приводит данные эксперт.

Что касается Украины, Фомин обращает внимание, что из числа ведущих украинских политиков возможный преемник Меркель установил контакт с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Известно, что Армин Лашет наладил контакт с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком… В ответ на письмо Медведчука с поздравлениями с победой на выборах Армин Лашет очень тепло поблагодарил оппозиционного политика и официально заявил о готовности сотрудничать», — отмечает эксперт.

В то же время, добавляет Фомин, среди всех трех кандидатов на пост главы ХДС Армин Лашет занимает наиболее дружественную позицию в отношении «Северного потока-2», что тоже касается Украины.

«Например, во время скандала вокруг Навального только Лашет однозначно выступил за достройку СВ-2, в то время как Норберт Рюттген (глава комитета бундестага по внешней политике) публично призывал остановить прокладку трубопровода, а консерватор Фридрих Мерц (вице-президент Делового совета ХДС) предлагал заморозить СВ-2 на два года. Исходя из вышеперечисленного, Армин Лашет сегодня рассматривается как наиболее вероятный продолжатель курса Ангелы Меркель как во внутренней, так и во внешней политике ФРГ», — заключает политический обозреватель Александр Фомин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время заседания ПАСЕ в очередной раз высказалась за завершение проекта «Северный поток-2», отметив, что газ, который будет идти по этой трубе, ничем не хуже газа, идущего через Украину и Турцию. Заявление Меркель вызвало скептическую реакцию на Украине, особенно в т.н. «патриотических кругах».