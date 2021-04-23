Ижевск, , 19:04 — REGNUM Более 50 предприятий торговли в Удмуртии могут стать участниками национального проекта «Производительность труда». Все они соответствуют критериям отбора, сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

«Их основные проблемы сегодня ― это направительная логистика, неумение работать с запасами и оборотными средствами, высокая торговая надбавка, которая может достигать 50%», — отметил министр.

По словам министра, нацпроект позволит сэкономить расходы на содержание излишних запасов, оптимизировать издержки на логистику, что в итоге приведет к снижению конечной стоимости продукции. Все это позволит увеличить производительность труда.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала текущего года Удмуртия стала лидером в России по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

В нацпроекте участвуют 56 удмуртских предприятий. Компании увеличили объем производства на 30%, общий прирост производительности составил 150%. Отмечалось, что увеличились зарплаты сотрудников, но показатель темпа роста не указан.

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