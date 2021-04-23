Бишкек, , 18:59 — REGNUM В мае в Киргизию поступит британская вакцина от коронавируса «AstraZeneca». Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

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По его словам, в республику недавно доставили расходные материалы для использования этого препарата.

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Также высокопоставленный чиновник напомнил, что накануне, 22 апреля, Киргизия получила первую партию российской вакцины «Спутник V».

«Граждане получат возможность выбрать вакцину. В связи с ростом зараженных COVID-19 призываю вас строго соблюдать санитарные нормы», — резюмировал глава правительства.

Напомним, что в начале апреля 2021 года представитель европейского лекарственного регулятора EMA Марко Кавалери подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией противокоронавирусным препаратом компании «AstraZeneca».

Из-за этого клиники Великобритании, Франции, Германии и ряда других европейских стран приостановили использование вакцины «AstraZeneca».

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