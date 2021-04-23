Ярославль, , 18:57 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заложил капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства волейбольного центра в областном центре. В торжественной церемонии также приняли участие генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол — 2022» Роман Станиславов, депутат Государственной Думы РФ, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Закладка капсулы Yarregion.ru

«Сегодня мы даем старт строительству в Ярославле современного спортивного объекта мирового уровня. Это историческое событие для всего региона, — сказал Дмитрий Миронов. — Комплекс универсальный: здесь можно будет заниматься не только волейболом, но и баскетболом, мини-футболом, художественной гимнастикой, борьбой, плаванием, другими видами спорта, а также проводить концерты, фестивали, конференции. Он станет точкой притяжения для жителей и гостей города, новой достопримечательностью. Я благодарю всех, кто участвует в возведении волейбольного центра: инвестора, проектировщиков, строителей. Желаю всем успеха в реализации проекта!»

Подготовительные работы на площадке начались в конце 2020 года. Обустроена система водоотведения, проведена замена грунта, вырублены деревья.

Строительство спортивного комплекса разделено на две очереди. Сам волейбольный центр будет возводиться за счет инвестора, благотворительного фонда «Сафмар», а вспомогательные здания — на государственные средства. В основном здании разместят волейбольную арену на 5 тысяч зрителей, конференц-зал, зоны спортивной подготовки, реабилитации и временного проживания спортсменов из волейбольного клуба «Ярославич». В отдельном блоке будет создан малый спортивный зал с трибунами на 500 мест с возможностью проведения тренировок и соревнований по различным видам спорта. Кроме того, предусмотрены здание для пляжного волейбола и подготовительно-восстановительный блок с бассейнами.

«Все это позволит обеспечить дополнительную загрузку объекта, сделать его востребованным не только на время проведения соревнований, — отметил Дмитрий Миронов. — Для нас очень важно, чтобы комплекс не простаивал, а работал в полную силу и был общедоступным. В новом центре будет база нашего волейбольного клуба «Ярославич», который подготовил немало спортсменов, ставших победителями и призерами чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, чемпионами молодежных и юношеских турниров. С появлением комплекса можно будет рассчитывать на новые успехи».

Создание волейбольного центра стало возможным благодаря поддержке инициативы региона президентом Владимиром Путиным.

Заказчиком по объектам первого этапа определено государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика». Сейчас идет выбор подрядчика. Заказчиком по объектам второго этапа определена автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области» (АНО «Центр развития ФКиС ЯО»). Генеральный подрядчик — АО «Моспромстрой». Мероприятия подготовительного цикла в отношении основной арены выполняются АО «ГК «ЕКС». Этой же организацией выполнены проектные работы.

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