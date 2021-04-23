Киев, , 18:52 — REGNUM В офисе президента Украины Владимира Зеленского не оценили предложение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака не позднее 27 апреля провести встречу в Донбассе в «нормандском формате» с участием Украины и представителей республик Донбасса.

Как заявил в комментарии «РБК-Украина» вечером 23 апреля советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, в Киеве опасаются, что такой формат может «размыть саму идею переговоров».

«Украинская сторона всегда выступала только за конструктивный подход к переговорам, потому что нужен результат. На сегодня есть разные переговорные форматы… Но участие представителей ЛНР и ДНР не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются еще одним лицом российской стороны», — заявил Подоляк.

Вместе с тем он выразил мнение — чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне контактной группы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня сам Козак выразил надежду на «конструктивное, открытое и честное» обсуждение проектов по перемирию в Донбассе, которые находятся на столе, не позднее 27 апреля.

«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — добавил замглавы администрации президента России.