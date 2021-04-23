Лондон, , 18:51 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2678 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 401 109 человек. Такие данные приводит 23 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за день в больницах скончались ещё 40 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 127 385.

Напомним, накануне британские власти сообщали о 2729 выявленных случаях заболевания и 19 умерших пациентах с коронавирусом за сутки. Правительство также обнародовало данные, согласно которым по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина жителей страны.