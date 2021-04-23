Москва, , 18:50 — REGNUM Решение Таллина выслать российского дипломата продиктовано желанием угодить НАТО и ЕС, сообщили 23 апреля в пресс-службе посольства РФ в Эстонии.

«Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и есовской «солидарности» с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени», — говорится в сообщении.

Российское диппредставительство напомнило две вещи. Во-первых, про заявление президента России Владимира Путина о том, что бесполезно и чревато говорить с Москвой с позиции силы. Во-вторых, про инициированный Таллином разговор с Москвой на уровне глав МИД, в ходе которого российская сторона указала на необходимость «формирования нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений».

Акцию, предпринятую Эстонией в отношении российского дипломата Москва оценивает как шаг на пути к окончательной потере российско-эстонских отношений.

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