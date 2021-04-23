Астрахань, , 18:47 — REGNUM В Астрахани два дня будет работать мобильный прививочный пункт на набережной Волги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Мобильный пункт возле Петровского фонтана будет работать 24 и 25 апреля с 16:00 до 20:00. Для вакцинации нужен паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Всего в регионе открыто 40 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях и три — в торговых центрах. Прививку делают двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

К 23 апреля вакцинированы 77 тыс. 825 человек. Оба компонента вакцины получили 44 тыс. 952 человека.