Барселона, Испания, , 18:46 — REGNUM 23 апреля в рамках четвертьфинала турнира Ассоциации Теннисистов-Профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне (Испания), россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от спортсмена из Италии Янника Синнера. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Игра, продолжавшаяся 96 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу итальянца.

В полуфинале Янник Синнер встретится со Стефаносом Циципасом, обыгравшим Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:2, 6:3. Полуфинал начнется 24 апреля в 11:00 по московскому времени.

На последнем турнира ATP, проходившем в Монако, Андрей Рублев занял второе место, проиграв в финале представителю Греции Стефаносу Циципасу.