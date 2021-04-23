Москва, , 19:19 — REGNUM Ключевым фактором, повлиявшим на решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, стало желание укрепить курс рубля. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

«В условиях падения рынков и развёртывания кризиса в первой половине 2020 года Центральный банк ключевую ставку снижал, чтобы простимулировать кредитование, которое облегчило российской экономике перезапуск во второй половине 2020 года и в конечном итоге позволило нам активизировать продажи на рынке недвижимости», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Ключевым же фактором, повлиявшим на решение повысить ключевую ставку сразу на 0,5%, стало желание российских властей укрепить российский рубль, который впервые за много лет начал падать, «поверив» в угрозу полномасштабного конфликта в Донбассе и участия в нем вооруженных сил России.

«В случае с перспективой рубля мы находимся в интересной ситуации. Инфляция долларовых активов неизбежно будет работать на нас. Мировые цены на нефть, продовольствие и другие товары будут расти, а это выгодно для России. Я оптимистичен в отношении рубля. Я полагаю, ему предстоит путь наверх, пусть и долгий», — подчеркнул Колташов.

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