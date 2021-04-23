Калининград, 23 апреля 2021, 18:42 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании коллегии Росрыболовства предложил отправлять по Северному морскому пути в восточном направлении продукцию лесной отрасли на судах, которые привозят в европейскую часть России рыбу с Дальнего Востока.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор на заседании коллегии Росрыболовства также предложил изменить в интересах рыбопромышленников ГОСТ по допустимому содержанию мышьяка в морепродуктах.