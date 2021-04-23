Париж, , 18:35 — REGNUM Нападение с ножом на сотрудницу полиции в парижской коммуне Рамбуйе будет расследовать антитеррористический отдел прокуратуры, сообщает 23 апреля телеканал BFMTV.

По данным французским СМИ, на месте убийства находятся премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля гражданин Туниса напал с ножом на сотрудницу полиции в комиссариате Рамбуйе. Женщина скончалась от полученных ран. Нападавший был застрелен при задержании.

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