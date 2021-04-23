Москва, 23 апреля 2021, 18:34 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы днём в пятницу, 23 апреля, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».
Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на большинстве основных транспортных магистралей города. Пробки наблюдаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, вылетных магистралях и отдельных участках МКАД.
Ситуация на дорогах начнёт стабилизироваться к 21:00, когда прогнозируется ослабление пробок до пяти баллов.